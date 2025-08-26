HABER

Balıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydetti

Isparta'nın Senirkent ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayan çocuk, boynunu toprak zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar arkadaşları tarafından görüntülendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, ne yazık ki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Feci olay, 10 Ağustos Pazar günü Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı.

Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün, sabah saatlerinde kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Hayatını kaybeden Karaaslan'ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü Gençali köyünde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.

