Balıklı Rum Hastanesi'nde operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter hepsi gözaltında

Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete skandalı yaşandı. Reçete skandalında 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edildi. 2017–2021 yılları arasında çocuk psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde tam bir “sahte muayene-imza fabrikası” kurulduğu öğrenilirken, Prof. Dr. A.E , tıbbi sekreter N.Ö. ve eczacılar Y.E. ile A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Taner Şahin

Balıklı Rum Hastanesi’ne operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017–2021 yılları arasında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısım kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edildiği iddiasına ilişkin olarak;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.O., Ecz. Y.E., Ecz. A.H., Ecz. çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında 11.05.2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermemesi sebebiyle hasta girişi yapılamadığı halde hastaneye hiç gitmemiş olan hastaları, onların rızası olmaksızın kendi odasında başka hastalar ile hastane dışındaki başka yerlerde kaydı açılan aynı hasta kaydını kullanmak suretiyle çocuk psikiyatri bölümünde hiç muayene edilmemiş hastalara usulsüz protokol numaralı onbinlerce kırmızı reçete düzenlendiği, bu reçetelerle hastane ve eczanelerin SGK’ya fatura işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Elde edilen ilaçların, Sosyal Güvenlik Kurumunun suç duyurusu ile birlikte istihbarî bilgiler neticesinde uyuşturucu madde olarak sokak satıcılarının yaptığı manada, Türkiye dışındaki kişi veya ülkelere illegal biçimde götürülmeye çalışıldığı ve ilaçların kullanılması kayıtlarında olmayan kırmızı reçeteli uyuşturucu etkili ilaçların 112 milyonu aşkın kutusunda bulunan hapların bir kısmının da muhtemel uyuşturucu etkili kimyasallar için belirli fiyatlarla yabancı uyruklu şahıslara satıldığı, maddi menfaat elde edildiği anlaşılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

