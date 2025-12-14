HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balkondaki halıyı çaldı

İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın, gözüne kestirdiği giriş kattaki evin balkonunda asılı halıyı saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı.

Balkondaki halıyı çaldı

İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın, gözüne kestirdiği giriş kattaki evin balkonunda asılı halıyı saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı. O anlar anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balkondaki halıyı çaldı 1

Olay, Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir kadın, gözüne kestirdiği giriş kattaki bir evin balkonuna yöneldi. Şüpheli kadın, balkon demirlerinde havalandırmak amacıyla asılı bulunan halıyı askıdan çekip aldı. Çaldığı halıyı kucağına alan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının yürüdüğü, halıyı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"
Elektrik kaçağı şemsiyeyi yaktıElektrik kaçağı şemsiyeyi yaktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.