Bandırma’da acı olay! Apartmanın 3’üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

Bandırma'da ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşen Derya Yaşar (44) ağır yaralandı. Yaşar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi Bağlar Sokak’taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bandırma Diş Hastanesi’nde klinik destek personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Derya Yaşar, oturduğu apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşüp, ağır yaralandı.

OTOPSİ YAPILACAK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yaşar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Derya Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşar’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

