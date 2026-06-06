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Bandırma'da elektrik arızası korku yarattı

Bandırma’nın Doğanpınar Mahallesi’nde yaşanan elektrik arızası mahalle sakinlerini paniğe sürükledi. Kısa devre sonrası alevler yükseldi.

Bandırma'da elektrik arızası korku yarattı

Balıkesir’ in Bandırma’ya bağlı Doğanpınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde elektrik hattında meydana gelen arıza mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkisiyle bir beton elektrik direğinin bağlantı noktasında kısa devre meydana geldi. İlk olarak direğin üst kısmında kıvılcımlar görülürken, kısa devrenin devam etmesi nedeniyle elektrik kablolarının koruyucu plastik kaplamaları eriyerek alev aldı. Ardından gök gürültüsünü andıran patlama sesleri duyuldu.

Bandırma da elektrik arızası korku yarattı 1

Bir süre devam eden arızanın ardından eriyen elektrik kablosu koparak yere düştü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri korku dolu anlara tanıklık etti. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İhbar üzerine durum UEDAŞ ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından arızayı gidererek elektrik akışını yeniden sağladı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mahalle sakinleri benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Bandırma da elektrik arızası korku yarattı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir elektrik mahalle
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