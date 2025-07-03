Bandırma’da motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı

Edinilen bilgiye göre, motosiklet, özel hastane kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır