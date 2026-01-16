HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bandırma’da 28 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Bandırma’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İlçede eğitim gören binlerce öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bandırma’da 28 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Bandırma’daki karne dağıtım töreni, Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Törene Engin Aksakal, Mutlu Aslan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Emre Gökşen katıldı.

Protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı, başarılarından dolayı tebrik ederek tatil dönemine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Bandırma genelinde toplam 104 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 28 bin öğrenci ile 2 bin 300 öğretmen, yarıyıl tatiline çıktı. Öğrenciler, yoğun geçen bir dönemin ardından iki haftalık dinlenme sürecine girdi.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.
2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Karne töreninde konuşan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, "Bir dönem boyunca emek veren tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Yarıyıl tatilinin öğrencilerimiz için hem dinlenme hem de kendilerini geliştirme açısından verimli geçmesini temenni ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ise, "Bandırma genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında 104 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisemizde yaklaşık 28 bin öğrencimiz eğitim görmekte, 2 bin 300 öğretmenimiz de büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Birinci dönemi planlanan eğitim takvimi doğrultusunda sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamladık. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme aynı kararlılık ve motivasyonla başlayarak öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim öğretim sürecini planlanan takvim doğrultusunda başarıyla tamamladık. Tatil süresince okullarımızın ikinci döneme hazırlanması yönündeki çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Bandırma’da öğrenciler, kısa bir aranın ardından ikinci döneme daha güçlü bir motivasyonla başlayacak.

Bandırma’da 28 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir’de 45 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadıKırşehir’de 45 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadı
99 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Mersin’de yakalandı99 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Mersin’de yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bandırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.