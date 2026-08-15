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Bandırma’da besi çiftliği yakınında otluk alanda yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi kırsalında, besi çiftliği yakınındaki otluk alanda yangın çıktı.

Bandırma’da besi çiftliği yakınında otluk alanda yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi kırsalında, besi çiftliği yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Külefli Mahallesi kırsalında besi çiftliği yakınındaki otluk ve çevresindeki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki tarım arazileri ve besi çiftliğine sıçramaması için ekipler bölgede çalışma yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bandırma’da besi çiftliği yakınında otluk alanda yangın 1

Bandırma’da besi çiftliği yakınında otluk alanda yangın 2

Bandırma’da besi çiftliği yakınında otluk alanda yangın 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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