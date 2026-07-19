HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bandırma’da gübre torbalarının altına gizlenen 11,2 kilo skunk ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, narkotik arama köpeği "Dark"ın tepki verdiği araçta, gübre torbalarının altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bandırma’da gübre torbalarının altına gizlenen 11,2 kilo skunk ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz 2026 tarihinde Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonda, narkotik madde arama köpeği "Dark"ın şüpheli bir araçta bulunan gübre torbalarının altına tepki vermesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada, gübre torbalarının altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T.A. (31) ile A.S. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasklı saldırgan iş yerini kurşunladı: 1 yaralıKasklı saldırgan iş yerini kurşunladı: 1 yaralı
Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidiHusiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.