Bandırma’da gübre torbalarının altına gizlenen 11,2 kilo skunk ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz 2026 tarihinde Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda, narkotik madde arama köpeği "Dark"ın şüpheli bir araçta bulunan gübre torbalarının altına tepki vermesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada, gübre torbalarının altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T.A. (31) ile A.S. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır