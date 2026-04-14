Banyoda cansız bedeni bulundu! Ölümle biten duş

Olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi’nde. Yalnız yaşayan Nazım Ocak’tan dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

HABER ALINAMAYINCA EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Ağabeyinin kendisine ulaşamaması üzerine yapılan ihbar sonrası adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapının açılması için çilingir çağırdı.

KAFASINI KÜVETE ÇARPIP HAYATINI KAYBETTİĞİ BEİLRLENDİ

Çilingirin yardımıyla kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Nazım Ocak’ı banyoda hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Ocak’ın kafasını küvete çarptığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA NETLİK KAZANACAK

Ocak'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Ocak'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

