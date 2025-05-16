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Barış için gözler Dolmabahçe'de! Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesinde ilk toplantı sona erdi

Dünyanın gözü kulağı iki gündür Türkiye'deki diplomatik temaslarda. Rusya-Ukrayna savaşında barışın adresinin İstanbul olup olmayacağı merak ediliyor. Bugün hem Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı hem Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı düzenlendi. Görüşmelere katılabileceğini belirten Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rubio müzakereler için İstanbul'da...

Barış için gözler Dolmabahçe'de! Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesinde ilk toplantı sona erdi

Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantılarının adresi bugün İstanbul. Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 10.45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Bakan Fidan'ın başkanlığındaki Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirvenin ilk toplantısı sona erdi. Toplantı, 1,5 saat sürdü.

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Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı da 12.30'da aynı yerde gerçekleştirilecek.

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NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yorumunda "Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin'in üzerinde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise üst düzey Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da ABD temsilcisi Kellogg'un yanı sıra Fransız, İngiliz ve Alman yetkililerle görüştüğü bilgisi verildi.

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TRUMP: "MUHTEMELEN WASHINGTON’A GERİ DÖNÜYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceği sinyalini vermişti.

Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirten Trump, dün yaptığı açıklamada bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi. Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum" dedi.

Trump bugün yaptığı açıklamada ise "Bakalım Rusya ve Ukrayna ile ne olacak; en kısa zamanda Putin ile görüşeceğiz" dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO, İSTANBUL'A GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere İstanbul'a geldi. Rubio ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 9.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

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ABD Dışişleri Bakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh karşıladı.

Rubio başkanlığındaki heyet, 10.45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacağını, ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılmasının gündemde olduğunu bildirmişti.

Bugün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Rubio başkanlığındaki ABD heyetinin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlığındaki Ukrayna heyetinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin İstanbul’da olacağı bildirilmişti.

Rubio da, ABD heyetinin, Ukrayna'dan üst düzey bir heyetle görüşeceğini ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacağını kaydetmişti.

SAVAŞ 3 YILDIR SÜRÜYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DEVREDE

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.

Türkiye tarafları 29 Mart 2022’de de İstanbul’da buluşturdu.

İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladıBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Donald Trump
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