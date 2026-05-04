HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Barış Manço’nun izinde anlamlı buluşma! Bakan Ersoy Doğukan Manço ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya geldi. Görüşmede, Barış Manço’nun sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu birikim ve kültürel etkisi ele alınarak bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik başlıklar değerlendirildi.

Barış Manço’nun izinde anlamlı buluşma! Bakan Ersoy Doğukan Manço ile görüştü
Sedef Karatay Bingül

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya gelerek Barış Manço’nun kültürel hafızadaki yeri ve sanatsal birikimi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. Ersoy, efsane sanatçının yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"BİR DÖNEMİN YALNIZCA SESİNİ DEĞİL, HAFIZASINI DA TAŞIYOR"

Doğukan Manço'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şu ifadeler kullandı:
“Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço’nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya geldik.

Sanatçımızın yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda’daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Kültürel hafızamızı besleyen bu tür değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz.

Bu vesileyle, merhum Barış Manço’yu saygı ve rahmetle anıyor; Doğukan Manço’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da iki otomobil kavşakta çarpıştıIsparta’da iki otomobil kavşakta çarpıştı
Düğün konvoyundakiler ters yöne girdi ortalık karıştıDüğün konvoyundakiler ters yöne girdi ortalık karıştı

Anahtar Kelimeler:
Doğukan Manço Barış Manço kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

'Çıplak ayak' paylaşımı tepki çekti! Sessiz kalmadı

'Çıplak ayak' paylaşımı tepki çekti! Sessiz kalmadı

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Tıklım tıklım oldu: 'Akın akın geldiler' Beklentilerini aştı

Tıklım tıklım oldu: 'Akın akın geldiler' Beklentilerini aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.