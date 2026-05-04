Barış Manço’nun izinde anlamlı buluşma! Bakan Ersoy Doğukan Manço ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya gelerek Barış Manço’nun kültürel hafızadaki yeri ve sanatsal birikimi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. Ersoy, efsane sanatçının yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"BİR DÖNEMİN YALNIZCA SESİNİ DEĞİL, HAFIZASINI DA TAŞIYOR"

Doğukan Manço'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şu ifadeler kullandı:

“Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço’nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya geldik.

Sanatçımızın yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda’daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Kültürel hafızamızı besleyen bu tür değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz.

Bu vesileyle, merhum Barış Manço’yu saygı ve rahmetle anıyor; Doğukan Manço’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”