Barış planında Rusya'yı düşündüren "bazı maddeler" var: "Çoğu kabul, diğerleri tartışılır"

Rusya-Ukrayna savaşında barış için görüşmeler devam ediyor. Son olarak Rusya'dan Ukrayna barış planı için açıklama geldi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov "Ukrayna'da barış planının pek çok maddesi kabul edilebilir ancak bazı maddeler detaylı tartışma gerektiriyor. Avrupa'nın sunduğu teklif yapıcılıktan uzak, Rusya'nın işine yaramıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. umhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

RUSYA: ZATİŞYE YERLEŞİM YERİNDE KONTROLÜ ELE GEÇİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Zatişye biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Zatişye yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk Petrovskoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Tihoye ve Otradnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır