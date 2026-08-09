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Barışa Netanyahu engeli: 15 maddelik planı reddetti

Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için hazırlanan 15 maddelik yol haritasına Netanyahu’dan ret geldi. İsrail Başbakanı, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan ordunun Gazze’den çekilmeyeceğini açıkladı. ABD ile yürütülen görüşmelerdeki bazı öneriler için de “Kabul edilemez” mesajı verdi.

Barışa Netanyahu engeli: 15 maddelik planı reddetti

Gazze’de ateşkesin geleceğini belirleyecek ikinci aşama yeni bir engelle karşılaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Barış Kurulu’nun açıkladığı 15 maddelik yol haritasını kabul etmediklerini duyurdu. İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesini Hamas’ın tüm silahlarını bırakması şartına bağlayan Netanyahu, ABD yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü ancak masadaki bütün önerilere onay vermeyeceklerini belirtti.

YENİ YOL HARTİASINI DUYURDU

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Barış Kurulu'nun Gazze’de ateşkese ilişkin duyurduğu yeni yol haritasına ilişkin açıklama yaptı.

"ÇEKİLMEYİZ"

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritasını kabul etmediklerini duyuran Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi’nden işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.

Netanyahu, "Silahsızlanma derken ağır ve hafif silahları, kısacası tüm silahları kastediyorum. Biz düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas’ın silahsızlandırılması dahil Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte." dedi.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YOL HARİTASI DUYURULMUŞTU

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Barışa Netanyahu engeli: 15 maddelik planı reddetti 1

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu ateşkes
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ey amerika. dünyanın en büyüğüyüm diyorsan bu şeytanın işini bitireceksin. yoksa bu şeytan seni bitirecek.. israilde başka insanmı yok.. bu din ile ilgili yöneticiler dünyayı karıştırıyorlar.. ılımlı olanların iş başına gelip ülkelerin yaşatması lazım...
Bunların zayen amaç ve niyeti belli ama bunlara çanak tutup ses etmeyenere de bakmak lazım
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