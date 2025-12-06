HABER

Barrack: "ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 1946 sonrasında "ABD'nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandığını" söyledi.

Barrack: "ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen bir konferans marjında "The National" gazetesine konuştu.

ABD'nin 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta kurduğu düzen sonrası durum için "3 trilyon civarında yatırım, 20 yıllık felaket dolu bir tarih, hayatını kaybeden birkaç yüz bin kişi" değerlendirmesini yapan Barrack, "elde hiçbir şey kalmadı" dedi.

Barrack: "ABD nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı" 1

"SURİYE, YUGOSLAVYA'DA OLDUĞU GİBİ BALKANLAŞIYOR"

Irak'ta kuzeydeki grupların yeni devlet yapılanmasına dahil olmak istemedikleri için federal sistem getirildiğini kaydeden Barrack, şunları söyledi:

"Aynı şeyi Suriye'de de yaptık. Yani SDG bir tür YPG ya da PKK, bırakalım birbirleriyle baş etsinler. Neden? Çünkü daha kolay ve iyi görünüyor. Özerk olabilirler. Kendi kültürleri var, kendi dilleri olabilir, kendi okulları olabilir, hatta kendi yerel orduları bile olabilir. Sorun şu ki bu durum, Yugoslavya'da olduğu gibi Balkanlaşıyor. Orada da aynı şeyi yaptık. 'Yani tek bir federal model üzerinde anlaşamıyoruz, o halde yediye bölelim.' Bu da yaklaşık bir nanosaniye sürüyor ve birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Irak’ta olan buydu."

ABD'nin Ortadoğu'da "insani çıkarları ve denge arayışı" içinde olduğunu savunan Barrack, "Ancak son yüz yılda işe yaramayan bir formül uğruna Amerikalıların hayatını riske atmayacağız." dedi.

Barrack: "ABD nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı" 2

Barrack, "Irak'ın kaos içinde olduğunu ve İran'ın, Irak için çok büyük mücadele verdiğini" dile getirerek, "Hatırlarsanız aslında Sünni kontrolü altındaydı. Yani Saddam Hüseyin senaryosu Libya'dan farklı değil. Kaddafi ve Libya'da aynı şeyi yaptık. Hadi ikiye bölelim, hadi federalizm uygulayalım. Bu hiç bir zaman işe yaramadı." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK İSRAİL KOMPLOSUNA İNANMIYORUM"

İsrail ile ilişkiler konusunda Suriye'nin "doğru yolda olduğu ve işbirliğinden yana" davrandığını aktaran Barrack, "Onları İsrail'e doğru itmemiz dahil onlardan yapmalarını istediğimiz her şeyi yerine getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail'in, Suriye'ye "henüz güvenmediğini" belirten Barrack, bu nedenle sürecin yavaş ilerlediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğinin, Güvenlik ve Sınır Anlaşması'yla başlayarak bir normalleşmeye gitme konusunda anlaşmaya varmak olduğunu dile getiren Barrack, "Bence İsrail de bunu istiyor. Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum." diye konuştu.

Barrack: "ABD nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı" 3

"YAKLAŞIK 93 DARBE VEYA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI"

İsrail'in neden Hizbullah'ı bitirmediğine dair soruya ise Barrack, şu yanıtı verdi:

"Rejim değişikliği aslında hiçbir zaman işe yaramadı. 1946 sonrasına bakarsanız, ABD'nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı. Hepsi başarısız oldu. Bu yüzden (ABD Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ve Trump, rejim değişikliğinden yana değiller, bölgenin kendisine bırakılan bölgesel çözümlerden yanalar. Yani bu sorun İsrail'in Amerika'nın değil. Trump'ın 12 günlük savaşı durdurmak için devreye girmesi tarihi bir durumdu ve harikaydı. İran'da zaten 2 rejim değişikliği gördük, ikisi de işe yaramadı. Peki neden İsrail işi bitirmek istemedi? Bence hikaye daha sona ermedi. Şu an 5. bölümdesiniz, önümüzde daha 5 bölüm var."

(AA)
(AA)

