Bartın’da bir kadın evinde ölü bulundu

Bartın’da 63 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bartın’da bir kadın evinde ölü bulundu

Bartın’ın merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesinde ikamet eden Fatma Tekkaya’dan (63) haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Tek başına yaşayan Tekkaya için ekipler harekete geçti. Kadının yaşadığı eve gelerek arama yapan ekipler polis ve jandarma ekipleri Fatma Tekkaya’nın hareketsiz olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatma Tekkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalar sonrasında Fatma Tekkaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

