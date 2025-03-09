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  4. Bartın'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale etti

Bartın'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale etti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.03.2025 16:32
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Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

Bartın'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale etti

İlçeye bağlı Abdipaşa beldesinde bugün saat 13.30 sıralarında Mustafa Metin'e ait 5 katlı binanın çatısında, bacadan kaynaklı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE MERDİVEN DAYAYARAK MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Abdipaşa, Ulus ve Bartın Belediyeleri itfaiye ekipleri, çatıya merdiven uzatarak yangına müdahale etti. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Çatıda büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bartın çatı
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