Bartın’da tır yoldan çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Karabük istikametine seyir halinde olan tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı istikametten gelen otomobile çarptı. Otomobil içerisindeki 1 kişi hayatını kaybederken, her iki aracın sürücüleri ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bartın’daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır