Başakşehir’de boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

Olay, 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 43 yaşındaki Songül Budak, gece saatlerinde evinde olduğu sırada boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Songül Budak’ın 2 çocuk annesi olduğu ve çocuklarından birinin askerde olduğu öğrenildi.

(İHA)

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