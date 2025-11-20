HABER

Başakşehir’de dükkanı önündeki paletlerde çıkan minibüse sıçradı

Başakşehir’deki, İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı Sitesi’nde (İGTOT) ambalaj dükkanı önündeki paletlerde çıkan yangın park halindeki minibüse sıçradı. Alev alev yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde bulunan İGTOT'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bulunan bir ambalaj dükkanı önündeki paletler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Başakşehir’de dükkanı önündeki paletlerde çıkan minibüse sıçradı 1

ALEVLER MİNİBÜSE SIÇRADI

Giderek büyüyen yangın, dükkan önündeki park halinde olan bir minibüse sıçradı. Araç alev alev yanarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, iş yerlerine ve başka araçlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

