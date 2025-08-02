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Başakşehir'de kan donduran olay: Kediyi vahşice öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: “Can düşmanım olarak gördüm”

İstanbul Başakşehir'de yaşanan dehşet yürek sızlattı. Bir şahıs kuyruğundan tuttuğu kediyi yere atıp tekmeleyerek eziyet etti. Şahsın kediye eziyet ettiği anlar kameraya yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

Başakşehir'de kan donduran olay: Kediyi vahşice öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: “Can düşmanım olarak gördüm”

Başakşehir Başak Mahallesi Yeditepe Evleri Sitesi'nde meydana gelen olayda biir şahıs kucağına aldığı kediyi apartman girişine getirerek yere koydu. Ardından şahıs, sevdiği kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurdu.

Cani adam, köşeye sıkıştırdığı kediyi, tekmeler savurdu. Büyük korku yaşayan kedi, acıyla sıçradı. Kaçmaya çalışan kediye yapılanları gören başka biri tepki gösterirken, kedi kapının açılmasıyla güçlükle dışarı çıktı. Dehşet anları ise kameraya yansırken, veterinere götürülen kedi öldü.

Başakşehir de kan donduran olay: Kediyi vahşice öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: “Can düşmanım olarak gördüm” 1

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin Burak A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kediyi öldüren şahıs, adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir de kan donduran olay: Kediyi vahşice öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: “Can düşmanım olarak gördüm” 2

Olay hakkında konuşan kedinin sahibi Serpil Daşçı Pilavcı, "Ben bu adamın gerçekten içeriden çıkmasını istemiyorum. Yarın savcılığa çıkarılacak, ifadesi alınacak. Ama bunun ifadesi ne olabilir? Yerden yere çarptı. Veteriner söyledi, iç organlarını parçalamış kedimin. Altı yıldır bizimleydi, doğduğundan beri. Bunu bir insan yapamaz. Bir çocuğa da yapabilirdi bunu" dedi.

KEDİYİ CAN DÜŞMANIM OLARAK GÖRDÜM

Başakşehir de kan donduran olay: Kediyi vahşice öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: “Can düşmanım olarak gördüm” 3

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik zanlının emniyetteki ifadesine ulaştı.

Burak A., ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Boyacı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 gündür orada boyama işi ile uğraşıyorum. Malzeme almak için arabaya indiğimde daha önce sevdiğim kediyi gördüm. Sevmek için kucağıma almak istedim, ancak kucağıma almak istediğimde kedi bana saldırdı.

Ben de refleksle fırlattım. Sonrasında çok sinirlenip kediyi tekmeledim. Gözümü hırs bürüdüğü için duramadım. Madde veya alkol etkisinde değildim. Yoksunluk çekmiyordum. O an kediyi can düşmanım gibi gördüm. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Oraya başka bir vatandaş gelince ve beni o halde görünce olay sonlandı. Farkına vardıktan sonra durdum.

Bana polisin geleceğini söylediler. Ben işime devam etmek üzere işimin başına gittim. Pişmanım"

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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