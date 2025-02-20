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  4. Başakşehir'de trafik magandası dehşeti yaşanmıştı! Kadın sürücünün aracına saldırıp serbest bırakılmıştı... Savcılık karara itiraz etti

Başakşehir'de trafik magandası dehşeti yaşanmıştı! Kadın sürücünün aracına saldırıp serbest bırakılmıştı... Savcılık karara itiraz etti

20.02.2025 15:43
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 15:43
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İstanbul Başakşehir’de önünü kestiği kadın sürücünün aracına saldırarak aynasını kıran maganda Serkan Z. "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştı. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Serkan Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir’de 17 Şubat günü meydana gelen olayda, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yol verme meselesi nedeniyle trafikte iki sürücü tartışmıştı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırmıştı.

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Kadın sürücünün aracının kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerince yakalanan Serkan Z. isimli şüpheli "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştı.

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ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Serkan Z., "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Ancak adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararına itiraz ederek yeniden tutuklama talebinde bulundu. Yapılan değerlendirmenin ardından Serkan Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Başakşehir trafik maganda surucu
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