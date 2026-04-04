Başakşehir’deki kazada yaralanmıştı! Polis memuru Seçkin Yalçın'dan kahreden haber

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda 30 Mart’ta polis minibüsü bariyerlere çarparak kaza yapmıştı. Yaşanan kazada, 1 polis memuru şehit olmuştu, 1’i ağır 29 polis memuru yaralanmıştı. Kazayla ilgili bir kötü haber daha geldi.

Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 4 gündür tedavisi devam eden Polis Memuru Seçkin Yalçın’ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

ŞEHİT POLİSİN ABİSİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın abisinin Zeytinburnu'ndaki evine Türk Bayrağı asıldı. Haberi alan Yalçın'ın yakınları ve mesai arkadaşları buraya gelerek aileye taziyede bulundu.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Gürlek, "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın’a Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır