Son dakika: İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu 16 polis yaralandı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış trafiği de olumsuz etkilerken, Başakşehir'de zincirleme bir kaza meydana geldi. Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kazadan acı haber geldi. Kazada; 1 polis şehit oldu, 16 polis memuru yaralandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre yaralı polislerden birinin durumu ağır.

Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

ACI HABER GELDİ! 1 POLİS ŞEHİT OLDU, 16 POLİS YARALANDI

Öte yandan kazadan acı haber geldi. Kazada 1 polis şehit oldu, 16 polis yaralandı. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ediyor.

BİR KADININ ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Olay yerinden gelen görüntüler ise adeta kan dondurdu. Görüntülerde bölgede olan bir kadının çığlıkları duyuldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "1'İ AĞIR 16 POLİS MEMURU ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI"

İstanbul Valiliği'nden kaza sonrası bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada "30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Detaylar geliyor...
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

