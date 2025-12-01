Başakşehir’de plastik imalathanesinde yangın paniği

İstanbul’un Başakşehir ilçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Pik Dökümcüler Sitesi’nde bulunan bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.00 sıralarında 3 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken, imalathanede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA