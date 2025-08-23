Başakşehir’de polise mukavemet gösteren şahıs havaya ateş açılarak durduruldu

İstanbul’un Başakşehir’de gece saatlerinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan inen 2 kişi polise mukavemet gösterdi. Polisle şahıslar arasındaki "Bir yere gidemezsin, seni vururum" diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi Boğazköy mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtan inen iki kişi polise karşı çıkarak uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, şahısları engellemek istedi. Yaşanan arbede sırasında polisle şahıslar arasında geçen "Bir yere gidemezsin, seni vururum" diyaloğu cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis, şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.

