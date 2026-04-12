Başıboş atlar şehirde yolları mesken tuttu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde başıboş dolaşan atlar trafikte aksamalara neden olarak sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde başıboş dolaşan 3 at, şehir içi trafiğini olumsuz etkiledi. İddiaya göre Aydoğdu Mahallesi yönünden gelen atlar, bir süre yol üzerinde ilerleyerek yoğun araç trafiğinin olduğu güzergahta sürücülerin dikkatini dağıttı.

Aniden yola çıkan atlar nedeniyle sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kalırken, bölgede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, hem kendi güvenliklerini hem de hayvanların zarar görmemesi için kontrollü şekilde hareket etti.

Başıboş atlar bir süre sonra ara sokaklara girerek gözden kaybolurken, mahalle sakinleri benzer olayların tekrar yaşanmaması için Süleymanpaşa Belediyesi’nin önlem almasını talep etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

