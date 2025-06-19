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Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istemeyen kadın, kendini yerden yere attı! Aracın önüne atlayıp bayılma numarası yaptı

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Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da bir kadın başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istemedi ve ekiplere direndi. Kendisini yerden yere atan kadın, daha sonra arabanın önünde durdu ve bayılma numarası yaptı. O sırada ekipten biri ise "Devam et bir şey yok. Kayıtta devam et sen bir şey yok" dedi. Kadın da "Üstüme araba sürdüğü kayıtta" diyerek yanıt verdi. Öte yandan sosyal medyada gündem olan olayla ilgili bazı kullanıcılar kadına, bazıları ise ekiplere hak verdi.

Kameralara yansıyan olayın adresi Ankara oldu. Ekipler başıboş sokak köpeklerini toplamak için bir mahalleye gitti. Mahalledeki bulunan bir kadın ise köpeklerin toplanmasına müdahale etti.

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KENDİNİ YERE ATIP BAYILMA NUMARASI YAPTI

Kendisini yerlere atan kadın daha sonra harekete geçen arabanın önünde durdu. Kadın sonrasında ise kendisini yere attı ve bayılma numarası yaptı.

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"BİR ŞEY YOK DEVAM ET SEN"

Kadının bu davranışları sırasında ekipten bir kişi o anları kameraya aldı ve "Bir şey yok devam et sen. Kayıtta devam et" dedi.

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"ÜSTÜME ARABA SÜRDÜĞÜ KAYITTA"

Adamın bu sözlerine karşılık olarak kadın da "Üstüme araba sürdüğü kayıtta" dedi. Sosyal medyada da gündem olan olayda bazı kullanıcılar ekiplere hak verdi, bazıları ise kadına hak verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara köpek Kadın
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