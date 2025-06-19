Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istemeyen kadın, kendini yerden yere attı! Aracın önüne atlayıp bayılma numarası yaptı

Kameralara yansıyan olayın adresi Ankara oldu. Ekipler başıboş sokak köpeklerini toplamak için bir mahalleye gitti. Mahalledeki bulunan bir kadın ise köpeklerin toplanmasına müdahale etti.

KENDİNİ YERE ATIP BAYILMA NUMARASI YAPTI

Kendisini yerlere atan kadın daha sonra harekete geçen arabanın önünde durdu. Kadın sonrasında ise kendisini yere attı ve bayılma numarası yaptı.

"BİR ŞEY YOK DEVAM ET SEN"

Kadının bu davranışları sırasında ekipten bir kişi o anları kameraya aldı ve "Bir şey yok devam et sen. Kayıtta devam et" dedi.

"ÜSTÜME ARABA SÜRDÜĞÜ KAYITTA"

Adamın bu sözlerine karşılık olarak kadın da "Üstüme araba sürdüğü kayıtta" dedi. Sosyal medyada da gündem olan olayda bazı kullanıcılar ekiplere hak verdi, bazıları ise kadına hak verdi.