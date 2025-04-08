Basın mensuplarına ilkyardım eğitimi: Acil durumlarda hayat kurtaracak bilgiler...

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Bursa Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde basın mensuplarına yönelik ücretsiz ilkyardım bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Ataevler’deki Bursa Gazeteciler Cemiyeti Nilüfer Sahnesinde gerçekleşen eğitimde, Bursa’daki gazete, dergi, internet haber sitesi, haber ajansı ve televizyonlarda görev yapan basın mensupları katıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Acil Yardım Eğitmenleri Onur Turanlı ve Anıl Can Gürgen tarafından verilen eğitimde, basın mensuplarının uygulayabileceği ilk yardım teknikleri anlatıldı.

EĞİTİMDE NELER YER ALIYOR?

Eğitimde ana başlıklar olarak; ilkyardım nedir, ilkyardımın basamakları nelerdir, olay yerini ve hastayı değerlendirme nasıl yapılır, hayat belirtilerinin değerlendirilmesi (bilinç, solunum, dolaşım, vücut ısısı, kan basıncı vb), temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıkları, kanamalar, şok, koma, yanık, sıcak çarpması ve donmalarda ilkyardım, kan şekerinin düşmesi-yükselmesi, göğüs ağrısı, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları ile göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçması konuları ele alındı.

"İLKYARDIM, BASIN ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KONUYDU"

Son yarım saati soru-cevap olarak tamamlanan yaklaşık 2,5 saatlik eğitime ilişkin bilgi veren Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, "İlkyardım, basın çalışanlarımız için önemli bir konuydu. Eğitimde, hayat kurtaracak önemli bilgiler edindik. Üyelerimize ve basın çalışanlarına yönelik eğitim çalışmalarımız önümüzdeki dönemde, habercilikte yapay zeka kullanımı ve sosyal medya konuları başta olmak üzere devam edecek" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır