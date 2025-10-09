HABER

Başkale'de 1 milyon 630 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurulup arama yapılan araçta, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 630 bin lira olan kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Başkale'de 1 milyon 630 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çamlık Mahallesi mevkisinde yapılan yol arama ve kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, gümrük işlemleri yapılmamış piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 630 bin lira olduğu belirlenen çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında, ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında adli işlem başlatıldı. (DHA)

