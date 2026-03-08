HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ukrayna’ya Orta Doğu’ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran’ın Orta Doğu’da devam eden dron saldırılarına karşı ABD’ye yardım için bölgeye uzmanlar göndereceklerini açıkladı. Ukrayna'nın Rusya'nın 4 yılı geride bırakan savaşta topraklarına yönelik saldırılarda sık sık İran dronlarını kullanması nedeniyle söz konusu dronlara karşı büyük tecrübe edindiği biliniyor.

Ukrayna’ya Orta Doğu’ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak düzenlediği dron saldırılarına karşı Ukraynalı uzmanlar sahaya inecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran’ın Orta Doğu’da devam eden dron saldırılarına karşı ABD’ye yardım için bölgeye uzmanlar göndereceklerini açıkladı.

Ukrayna’ya Orta Doğu’ya İran a karşı dron uzmanları gönderiyor 1

UKRAYNA'DAN İRAN'A DRON UZMANLARI

Zelenskiy, "Orta Doğu'daki sivillere ve belirli ülkelerde görev yapan ABD askerlerine nasıl yardım edilebileceğine dair bazı mesajlar aldık. Cevabımız şu oldu: Uzmanlar göndereceğiz ve onları korumak için gereken her şeyi sağlayacağız. Şu anda ayrıntılı konuşmak için henüz çok erken. Haftaya, uzmanlar sahaya indiğinde, durumu değerlendirecek ve yardım sağlayacaklar çünkü hemen yardım edebilecek kapasiteyle gidiyorlar. Biz de buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Ukrayna’ya Orta Doğu’ya İran a karşı dron uzmanları gönderiyor 2

RUSYA SAVAŞINDA TERÜBE KAZANDI

Ukrayna'nın Rusya'nın 4 yılı geride bırakan savaşta topraklarına yönelik saldırılarda sık sık İran dronlarını kullanması nedeniyle söz konusu dronlara karşı büyük tecrübe edindiği biliniyor.

Ukrayna’ya Orta Doğu’ya İran a karşı dron uzmanları gönderiyor 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşın merkezinde gün ağarmadı Savaşın merkezinde gün ağarmadı

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katar’da mahsur kalan sporcular Türkiye’ye dönüyorKatar’da mahsur kalan sporcular Türkiye’ye dönüyor
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandıBaşakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Ukrayna abd dron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.