Tahran'da gün ağarmadı! Savaşın merkezinde iç karartan görüntü: Gökten kül yağdı

Tahran semaları siyah bulutlarla kaplandı. İsrail’in saldırısı sonrası İran'ın başkentindeki petrol depolama alanlarında çıkan dev yangın, gece boyunca şehri aydınlattı. Evler kül yağmurundan kara tabaka ile kaplanırken gündüz vakti ise gökyüzü kapkara bir görüntüye büründü.

Tahran'da gün ağarmadı! Savaşın merkezinde iç karartan görüntü: Gökten kül yağdı

ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da dün gece başta Tahran olmak üzere birçok yerde petrol depolama alanları hedef alındı.

TAHRAN YAKININDA FECİ YANGIN

İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı.

ALEVLER GECEYİ ESİR ALDI

Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti.

GÖKYÜZÜ AYDINLANAMADI

Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü.

GÖKTEN GÜL YAĞDI

Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

İşte o iç karartan görüntüler

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Tahran İran İsrail duman savaş abd
