Başkale’de kar yağışı

Van’ın Başkale ilçesinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.

İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma da etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının daha etkili olduğu öğrenilirken, yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İlçede kapanan 2 kırsal mahalle yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkale’de yağan kar sonrası ulaşıma kapanan rakımı yüksek askeri üs bölge yollarının açılması için de belediye karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. İlçeye bağlı İran sınır hattındaki Sualtı Mahallesi’nde ve askeri üs bölge yollarında sürdürülen çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor. İş makineleriyle bazı bölgelerde kardan tüneller açılarak güçlükle ilerlenebiliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

