Başkale’de kurt saldırısı: Onlarca koyun telef oldu

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi’nde kurtların sürüye saldırması sonucu onlarca koyun telef oldu.Oğulveren Mahallesi’nde gece saatlerinde yaylada olan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.

Başkale’de kurt saldırısı: Onlarca koyun telef oldu

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi’nde kurtların sürüye saldırması sonucu onlarca koyun telef oldu.

Başkale’de kurt saldırısı: Onlarca koyun telef oldu 1

Oğulveren Mahallesi’nde gece saatlerinde yaylada olan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan manzara, vatandaşları ve bölgedeki çiftçileri derinden üzdü. Sürünün içerisinde yaklaşık 80 koyunun telef olduğu, onlarca koyunun ise yaralandığı saldırının büyük maddi kayıplara yol açtığı ifade edildi.
Mahalledeki çiftçiler, kurtların özellikle gece saatlerinde koyun sürülerine saldırarak büyük zarar verdiklerini belirtti.

Başkale’de kurt saldırısı: Onlarca koyun telef oldu 2

(İHA)

Van
