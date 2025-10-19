HABER

Başkan Ekinci, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya geldi

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Ekinci, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya geldi

Sorgun Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve muhtarlar katıldı. Samimi bir ortamda yemekli gerçekleşen buluşmada Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekerek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaşmasında muhtarların kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Muhtarların sorunlarını dinleyen ve taleplerini not alan Ekinci, "Hep birlikte Sorgun'a hizmet ediyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilen sizlersiniz. Bu doğrultuda istişare kültürünü önemsiyoruz ve sizlerin görüşleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Muhtarlar Günü vesilesiyle hepinize özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Sorgun
