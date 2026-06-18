Başkan Palancıoğlu, Selimiye’de vatandaşla buluştu

Son olarak Selimiye Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, vatandaşları tek tek dinleyerek mahallenin ihtiyaçlarına yönelik ortak bir hizmet rotası çizdi. Teknik ekibin de hazır bulunduğu buluşmada, mahalle halkından gelen öneriler değerlendirilerek pratik çözüm yolları üretildi.

Ziyaret esnasında Melikgazi’nin nüfus yoğunluğuna ve hayata geçirilen yatırımlara dikkat çeken Başkan Palancıoğlu şunları söyledi;

"Mahallelerimizi gezrek yaptığımız çalışmalar hakkında bilgilendirme sağlayıp ihtiyaç tespitleri yapıyoruz. Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda da çözüm odaklı istişareler gerçekleştiriyoruz. Melikgazi 600.000 nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçelerinden bir tanesi. Öyle ki 81 ilimizin birçoğundan daha büyük bir nüfusa sahibiz. 58 mahalleden oluşan ilçemizde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Toplamda yaptığımız okul sayısı Türkiye’de rekor sayıya ulaştı. Okul sayımız 30’a yaklaştı, 15’i geçkin sağlık ocağı, 18 kütüphane, 350 civarında park, 24 cami, 10 Kur’an Kursu yaptık. Yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Kayseri belediyeciliği bizden öncesinden başlayan hakikaten çok güzel bir belediyecilik anlayışına sahip. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Rekor hizmetlerimizi devam ettireceğiz."

Kaynak: İHA