Başkan Sözen, "Asfalt plentimiz bölgenin lokomotifi haline geldi"

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, asfalt plentinde bugüne kadar 894 bin 670 ton üretim yapıldığını ve 1085 kilometrelik köy yolunun sıcak asfaltla kaplandığını söyledi.Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, asfalt plentinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, asfalt plentinde yürütülen çalışmaları inceledi. İnceleme sırasında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Recep Yalçın’dan bilgi alındı.

Sözen, burada yaptığı açıklamada, 2019 yılında köy yollarının asfaltlanması için ilçelere tahsis edilen 10 milyon liralık ödenekle 38 bin ton asfalt alınarak 36 kilometrelik yol yapılmasının planlandığını hatırlattı.

Ancak dönemin TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in tavsiyesiyle yatırım kararı aldıklarını belirten Sözen, "Bu doğrultuda, İl Özel İdaresine bölgemizin en yüksek kapasiteli (saatte 240 ton) asfalt plentini kazandırdık" dedi.

Gelinen noktada plentin bölgeye büyük katkı sunduğunu vurgulayan Sözen, şunları kaydetti:

"Başlangıçta planlanan 38 bin ton asfalt yerine bugün itibarıyla 894 bin 670 ton üretim yaptık. Yine hedeflenen 36 kilometre yerine toplamda 1085 kilometre köy yolumuzu sıcak asfalt (BSK) ile kapladık. Ayrıca plentimiz yalnızca bu yıl kamu kurum ve kuruluşları, belediyelerimiz ve Karayollarına iş yapan müteahhit firmalara 25 bin 10 ton satış gerçekleştirdi. Elde edilen bu gelirler köylerimize hizmet olarak geri dönmektedir. Yani asfalt plentimiz bölgenin lokomotifi haline geldi."

