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Başkan Tetik’ten mahallelerin sorunlarını yerinde değerlendirdi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, saha ziyaretleri kapsamında Çatak, Yukarı Örencik ve Karaçay mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde hem dayanışma mesajları verildi hem de mahallelerin ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirildi.

Başkan Tetik’ten mahallelerin sorunlarını yerinde değerlendirdi

Başkan Tetik, ilk olarak Çatak Mahalle Muhtarı Mehmet Bilici’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Bilici’ye acil şifalar dileyen Tetik, sağlık ve esenlik temennilerini paylaştı. Daha sonra beraberinde daire müdürleri ve mahalle muhtarları ile birlikte Yukarı Örencik Mahallesi’ne geçen Başkan Tetik, Mahalle Muhtarı Hasan Özkaya ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden, taleplerini dinleyen ve notlar alan Başkan Tetik’e gösterilen sıcak karşılama dikkat çekti. Mahalle halkı, belediyenin sahada olmasından ve sorunları yerinde dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karaçay Mahallesi’nde ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Muhtar Servet Baştan rahmet ve saygıyla anılırken, yapılan seçimlerin ardından göreve gelen yeni Muhtar Avni Balcı’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Başkan Tetik, Balcı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek Karaçay için iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, çözümleri hızla hayata geçiriyoruz. Nazilli’mizin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin gösterdiği sıcak ilgi ve misafirperverlik bizlere büyük moral verdi" dedi.

Başkan Tetik’ten mahallelerin sorunlarını yerinde değerlendirdi 1

Başkan Tetik’ten mahallelerin sorunlarını yerinde değerlendirdi 2

Başkan Tetik’ten mahallelerin sorunlarını yerinde değerlendirdi 3

Başkan Tetik’ten mahallelerin sorunlarını yerinde değerlendirdi 4

Başkan Tetik’ten mahallelerin sorunlarını yerinde değerlendirdi 5

Başkan Tetik’ten mahallelerin sorunlarını yerinde değerlendirdi 6
Kaynak: İHA

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Aydın yaşam
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