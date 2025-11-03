HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan'ı karıştırdı: Belgrad'da parlamento binası yakınlarında çatışma

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yangın yerine döndü. 16 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından başlayan protestolar birinci yılında başkent sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi. Parlamento binası yakınında gerginlik tırmandı. Binlerce kişinin toplandığı alanda şişeler ve işaret fişekleri havada uçuştu. Polis protestoculara sert müdahalede bulundu. Görüntüler tüm gerginliği gözler önüne serdi.

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan'ı karıştırdı: Belgrad'da parlamento binası yakınlarında çatışma
Hazar Gönüllü

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen, on binlerce kişinin katıldığı büyük miting, Belgrad'da kaosa dönüştü. 16 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonu felaketinin birinci yıldönümünü anmak için bir araya gelen protestocular aynı zamanda hükümet karşıtı protestolarla birleşti. Protestocular, dün akşam Novi Sad ve diğer küçük kasabalarda bir araya geldi.

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 1

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ülkede gerilim tırmanırken yüzlerce dün gece hükümet karşıtı protestocular, Belgrad'ın merkezinde “Ćaciland” olarak bilinen bir bölgede kamp kuran Vucic'in iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) destekçileriyle karşı karşıya geldi.

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 2

Yüzlerce çevik kuvvet polisi, binlerce Vučić karşıtlarıyla destekçisinin oluşturduğu kalabalığın arasına girdi.

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 3

ŞİŞELER VE İŞARET FİŞEKLERİ HAVADA UÇUŞTU

Binlerce kişi polis kordonunun iki yanında karşı karşıya geldi; birbirlerine şişe ve işaret fişeği attı.

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 4

Yetkililer son aylarda protestoculara sert müdahalede bulunarak yüzlerce kişiyi gözaltına aldı ve protestoları dağıttı.

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 5

PROTESTOCULAR 1 YILDIR İSYANDA

Protestocular, Novi Sad istasyon binasının yenileme çalışmaları sırasında hükümetin yaygın yolsuzluk ve adam kayırma uygulamalarının, inşaat güvenliği kurallarının ihmaline ve göz ardı edilmesine yol açtığını ve bunun da beton kanopinin altında duran insanların üzerine çökmesine neden olduğunu düşünüyor.

03 Kasım 2025
03 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İşte Belgrad'da dün gece yaşanan gerginlikten görüntüler:

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 6

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 7

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 8

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 9

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 10

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 11

Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan ı karıştırdı: Belgrad da parlamento binası yakınlarında çatışma 12

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...Meteoroloji tarih vererek uyardı: 24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...
Manisa'da korkunç kaza! Karı koca hayatını kaybettiManisa'da korkunç kaza! Karı koca hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Belgrad Aleksandar Vucic Protesto gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.