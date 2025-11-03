Başkent savaş alanına döndü! 16 kişinin ölümü Sırbistan'ı karıştırdı: Belgrad'da parlamento binası yakınlarında çatışma

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen, on binlerce kişinin katıldığı büyük miting, Belgrad'da kaosa dönüştü. 16 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonu felaketinin birinci yıldönümünü anmak için bir araya gelen protestocular aynı zamanda hükümet karşıtı protestolarla birleşti. Protestocular, dün akşam Novi Sad ve diğer küçük kasabalarda bir araya geldi.

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ülkede gerilim tırmanırken yüzlerce dün gece hükümet karşıtı protestocular, Belgrad'ın merkezinde “Ćaciland” olarak bilinen bir bölgede kamp kuran Vucic'in iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) destekçileriyle karşı karşıya geldi.

Yüzlerce çevik kuvvet polisi, binlerce Vučić karşıtlarıyla destekçisinin oluşturduğu kalabalığın arasına girdi.

ŞİŞELER VE İŞARET FİŞEKLERİ HAVADA UÇUŞTU

Binlerce kişi polis kordonunun iki yanında karşı karşıya geldi; birbirlerine şişe ve işaret fişeği attı.

Yetkililer son aylarda protestoculara sert müdahalede bulunarak yüzlerce kişiyi gözaltına aldı ve protestoları dağıttı.

PROTESTOCULAR 1 YILDIR İSYANDA

Protestocular, Novi Sad istasyon binasının yenileme çalışmaları sırasında hükümetin yaygın yolsuzluk ve adam kayırma uygulamalarının, inşaat güvenliği kurallarının ihmaline ve göz ardı edilmesine yol açtığını ve bunun da beton kanopinin altında duran insanların üzerine çökmesine neden olduğunu düşünüyor.

İşte Belgrad'da dün gece yaşanan gerginlikten görüntüler: