Başkent'te korku dolu anlar kamerada! 'Yol verme' tartışmasında silahını çekip...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu sabah hareketli dakikalar yaşandı. İki sürücü arasında çıkan 'yol verme' tartışmasında taraflardan birisi silah çekip karşı tarafı tehdit etti. Yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı. İşte o anlar!

Olay, sabah saatlerinde, Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan sürücü, çıkışını kapattığını ileri sürdüğü otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.

SİLAHLI TEHDİT!

İki sürücü arasında tartışma çıktı. Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün, diğer sürücüye tabancayı doğrultup tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin, elinde silah bulunan sürücüyü sakinleştirmeye çalışması da görüntüde yer aldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

