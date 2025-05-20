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Başkente geliyor: Tıpkı İstanbul'daki gibi! 25 metre uzunluğunda... Eğitimlere başlandı

Ankara'da toplu ulaşım konforunu artırmak amacıyla EGO Genel Müdürlüğü, yüksek kapasiteli ve teknolojik donanımlı yeni nesil metrobüsleri filosuna katıyor. Üç ana güzergahta hizmet vermesi planlanan metrobüsler için personel eğitimleri de sürüyor.

Başkente geliyor: Tıpkı İstanbul'daki gibi! 25 metre uzunluğunda... Eğitimlere başlandı
Çiğdem Sevinç

EGO Genel Müdürlüğü, başkentte şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla araç filosuna yeni nesil metrobüsler katacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

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PERSONELLERE EĞİTİM VERİLİYOR

Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor.

Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.

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METROBÜSLER ÜÇ GÜZERGAHTA HİZMET VERECEK

EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor.

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Ayrı üç güzergah, "Yenikent-Ulus-Karapürçek", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü" olacak.

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Öte yandan, 1 metrobüs, test amaçlı sürüş ve güzergah deneyimi kazanmak amacıyla Ankara'nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs Ankara
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