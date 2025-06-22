HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Başkente yeni stadyum geliyor! Bakan Murat Kurum: 'Sporun kalbi burada atacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ iş birliğiyle, Ankara’da yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3’üncü stadyumunu inşa ediyor. Stadyum inşaatından görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor” mesajını verdi.

Başkente yeni stadyum geliyor! Bakan Murat Kurum: 'Sporun kalbi burada atacak'
Cansu Akalp

Başkentte 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanan komplekste çalışmalar hızla devam ediyor. 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek.

FGDFGDFGDFGDFDDGF

BAKANLAR PEŞ PEŞE PAYLAŞTI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından stat inşaatının görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak” ifadelerini kullandı. Bakan Osman Aşkın Bak da “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Sadece haftanın bir günü değil, 7 gün 24 saat yaşayan stadyum Ankara’ya çok yakışacak” mesajını verdi.

FUTBOL TOPU GÖRÜNÜMÜNDE OLACAK

ABD ve Çin’de bulunanların ardından Ankara’da inşa edilen stadyum 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3’üncü stadyum olacak. Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak.

Stadyum inşaatında genel ilerleme seviyesi yüzde 65’e ulaştı. Zemin iyileştirmesi imalatları için yaklaşık 5 bin 500 fore kazık imalatı yapıldı. Betonarme inşaat ve duvar inşası yüzde 90 oranında tamamlandı. Çelik konstrüksiyon imalatında ise yüzde 42 seviyelerine gelindi. Diğer ince imalatlar ise hızla devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taksim ve Şişhane’de metro girişleri geçici olarak kapatıldı!Taksim ve Şişhane’de metro girişleri geçici olarak kapatıldı!
YKS heyecanı! Kapıların kapanmasına saniyeler kala yetiştilerYKS heyecanı! Kapıların kapanmasına saniyeler kala yetiştiler

Anahtar Kelimeler:
Bakan Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Survivor'dan ne kadar kazandığını açıkladı! "Dolar o zamanlar 1 liraydı"

Survivor'dan ne kadar kazandığını açıkladı! "Dolar o zamanlar 1 liraydı"

Sınav kıyafeti topa tutuldu! Paylaşımı gündemde

Sınav kıyafeti topa tutuldu! Paylaşımı gündemde

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.