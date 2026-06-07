Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki bir otomobil, park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır