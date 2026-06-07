HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kaza meydana geldi. Park halindeki tıra çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki bir otomobil, park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: 900 kilogram uyuşturucu üretilebilen ham madde ele geçirildiKonya polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: 900 kilogram uyuşturucu üretilebilen ham madde ele geçirildi
Bartın'da hurda deposunda yangın çıktıBartın'da hurda deposunda yangın çıktı

Anahtar Kelimeler:
Beypazarı Otomobil kaza sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

Tatil öncesi 'şahsi hesap' uyarısı: 'Harf değiştirip yapıyorlar'

Tatil öncesi 'şahsi hesap' uyarısı: 'Harf değiştirip yapıyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.