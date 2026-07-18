Başkentte Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından aşure dağıtıldı

İmam Hüseyin Cemevi'nde, Kerbela şehitleri ve Hazreti Hüseyin'i anmak amacıyla program düzenlendi.

Program kapsamında Alevi deyişleri söylendi ve aşure hazırlanarak vatandaşlara dağıtıldı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, yaptığı konuşmada, mevcut şartlarda Alevi-Sünni ayrımının kalmadığını belirterek, "Hepimiz canız, biz tek yumruğuz." dedi.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Alevi Bektaşi Kurumunun çatısı altında Türkiye'deki cemevlerindeki sorunlar aşıldı. Bu bizim için büyük bir kazanımdır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arsada inşa edilen cemevini anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli'nin Alevi toplumuna karşı gösterdiği hassasiyeti gerek CHP, gerekse diğer partilerden de bekliyorum. Çünkü Devlet Bey kendi cebinden verdiği parayla 20 dönüme yakın bir yeri orada Alevi toplumunun hizmetine sundu. Bugüne kadar da Alevi ibadethanelerinin içindeki en büyük ibadethaneyi Alevi toplumuna sundu. Şahsına Alevi canlar olarak teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır