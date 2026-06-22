Başörtülü kadınları hedef almıştı! Skandal videoyla infial yaratan kadın tutuklandı

İstanbul’da metroda çektiği videoda başörtülü kadınlara yönelik sözleriyle tepki çeken H.Ö. hakkında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede tepki toplamıştı. Metroda çekildiği belirtilen görüntülerde bir kadın, başörtülü kadınlara yönelik hakaret ve nefret söylemi içeren ifadeler kullanmıştı.

İşte o video:

Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Paylaşımı yaptığı belirlenen H.Ö. hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan H.Ö., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

H.Ö., “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklandı.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Olayın ardından Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapılmıştı. Açıklamalarda, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini hedef alan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaların titizlikle değerlendirildiği belirtilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrımcılık, nefret ve kutuplaşmayı körükleyen söylem ve eylemlere karşı hukuki sürecin işletileceğini ifade etmişti.