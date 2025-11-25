Başsavcı Akın Gürlek, İBB soruşturmasının detaylarını açıkladı: "Dönüm noktası Ertan Yıldız"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan İBB soruşturmasıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

"DURUŞMALARIN MUHTEMELEN SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinin geçen günlerde kabul edildiğini hatırlatan Gürlek, yargılama sürecinin başlayacağını aktardı. Adil yargılamaların hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Gürlek, "İddianame artık çıktı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama aşaması başlayacak. Burada 400’den fazla şüpheli olacağı için mahkemenin de adil bir şekilde duruşmaları peş peşe yaparak hüküm vermesi lazım. Yoğunluk ve kalabalıktan dolayı duruşmaların muhtemelen Silivri’de görüleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SORUŞTURMANIN DÖNÜM NOKTASI ERTAN YILDIZ

Soruşturmanın detaylarıyla ilgili olarak Yenişafak'tan Burak Doğan'a konuşan Gürlek, Ertan Yıldız'a dikkat çekti.

Başsavcı Akın Gürlek-Gazeteci Burak Doğan

Yıldız'ın itirafçı olmasını dönüm noktası olarak değerlendiren Gürlek, "Bu, örgüt içerisindeki çözülmenin en önemli etkenlerinden biriydi. Bu önemli bir çıtaydı" dedi.

"KONUŞMAMASI İÇİN MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİF ETTİLER"

Cezaevindeki şüphelilere avukat ziyaretleri aracılığıyla mesaj gönderildiğini ve örgütün bu şekilde diri tutulmak istendiğini söyleyen Başsavcı Gürlek, "Etkin pişmanlık bir çıtaydı. İlk başta Ertan Yıldız o çıtayı kırdı. Özellikle cezaevlerinde sürekli olarak avukat ziyaretleriyle, birbirlerine mesajlarını ileterek orada bunu diri tutmaya çalışıyorlar. Hatta milletvekilliği teklif ettiler konuşmaması için. Ertan Yıldız bizim için önemliydi. Şöyle önemliydi, örgütün yönetici kadrosunda İmamoğlu’nun en yakınlarından, çalışma arkadaşlarından birisiydi. Tabii Yıldız itirafçı olunca, bir de tahliye olunca, dediler ki ‘Ya kardeşim işte bak pislikler saçılmaya başladı. Bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkacak…’ Örgüt içerisinden birisi çıkıyor itirafçı. Hem kamuoyundaki algıyı da değiştirdi. Daha sonra peş peşe geldi itirafçılar.

"İTİRAFÇI OLUP TAHLİYE OLAMAYANLAR DA VAR"

Etkin pişmanlık sürecine yönelik detayları da aktaran Gürlek, itirafçı olan herkesin tahliye edilmediğini aktardı. Her bilgiyi doğru kabul etmediklerini ifade eden Gürlek, "İtirafçı olup tahliye olamayanlar da var. Biz verilen bilgileri teyit etmemiz lazım. Çünkü aynı şeyleri söylüyorlar genelde. Ama biz yeni bilgi istiyoruz. Her söyleneni doğru kabul etmiyoruz. Bu konuyu da artık mahkeme değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

"BURADA BİZİM ŞAHISLARLA YA DA PARTİLERLE İLGİMİZ YOK"

Soruşturma sırasında kişi, makam, parti ayrımı yapmadıklarının altını çizen Gürlek, 'sadece CHP'li belediyelere operasyon düzenlendiği' iddialarını da kabul etmedi. Gürlek, "Biz burada bir makamı ve kurumu temsil ediyoruz. Bir suç varsa herkese suçtur. Kurumları ve şahısları yıpratmamak lazım. Sadece A şahsına ya da B şahsına değil. İBB soruşturmasına baktığınız zaman tutukluların çoğunun, özellikle iş insanlarının çoğunun AK Parti’ye yakın olduğunu, İmamoğlu’nun çevresindeki bazı isimlerin AK Parti’den ayrılan insanlar olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan en bariz örnek, AK Parti’nin ilçe başkanlığını yapan İbrahim Bülbüllü. Burada bizim şahıslarla ya da partilerle ilgimiz yok. Bazı belediyelerle ilgili bilirkişi raporları istedik. Geldiği zaman gereğini yaparız. Kim suç işlemişse, gereği yapılır. Kişi, makam, parti ayrımı yapmayız. Savcının yeri, suçun olduğu yerdir ve görevini yapar" şeklinde konuştu.

"ÖRGÜT, İMAMOĞLU'NUN BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI ZAMANINDA KURULUYOR"

İddianamedeki 'Ahtapot' benzetmesiyle ilgili de konuşan Gürlek, "Bu iddianameyi çıkar amaçlı suç örgütü olarak değerlendirdik. Ekrem İmamoğlu’nun yöneticisi olduğu bir suç örgütü. Ahtapotun kolları olarak iddianameye yazdık. Bu örgüt, (İmamoğlu’nun) Beylikdüzü İlçe Başkanlığı zamanında kuruluyor, daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve en son İBB Başkanlığı. Özellikle İBB Başkanlığı’nda en tepe noktaya ulaşıyor. Örgütün en güçlü olduğu dönem orası. Beylikdüzü’nden geldiği için de bütün örgüt ekibini oradan alarak, burada bir yerlere getiriyor ve belirli görevler veriyor" dedi.

"AKTAŞ, ÖRGÜTÜN ÇÖKERTİLMESİNE İLİŞKİN SAMİMİ BEYANLARDA BULUNDU"

Aziz İhsan Aktaş'ın tahliyesinin ardından gelen itirazlara yönelik de değerlendirmelerde bulunan Gürlek, yargılamanın yakın zamanda başlayacağını, henüz herhangi bir hüküm verilmediğini, ancak yapılan manipülasyonla Aktaş’ın beraat ettiği algısı oluşturulduğunu söyledi. Aktaş’ın samimi beyanlarda bulunduğunu ve bu beyanlarıyla ilgili belgelerin hepsini savcılığa sunduğunu dile getiren Gürlek, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün lideri. Ancak örgüt suçlarında da örgütün çökertilmesine ilişkin kendisi samimi beyanlarda bulundu. Bulunduğu beyanların hepsinin de belgelerini teslim etti. Basında yargılamanın olduğu ve ceza almadan tahliye edildiği yönünde yorumlar yapılıyor ki bu yanlış. Savcılık, samimi bilgi ve belgeleri vermesinden ötürü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasını talep etti. Bununla alakalı kanunda madde var. Verdiği bilgileri yargılamalar sırasında belgeleriyle birlikte mahkemeler değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

ETİ MADEN İDDİASI: "SIKIŞTIĞINDAN DOLAYI SALDIRIYA GEÇTİLER"

Hakkındaki ETİ Maden iddiasıyla ilgili de konuşan Gürlek, "Ben hakim-savcı kökenliyim. Bakan yardımcısı olduğum zaman hakim-savcı sıfatından çıkıyorum. Bu konuyla alakalı HSK toplandı ve beni meslekten çıkarttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK tekrar toplanarak savcılığa kabulümü yaptı. Prosedür bu şekilde işliyor. Ben, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra dilekçemi sundum. İstifa dilekçem ulaşmış mı? Ulaşmış. Hatta bana alındı belgesi de geldi. Bu tarihten sonra, dilekçem ulaştıktan sonra söz konusu şirketin yönetimi toplanıp işleme alır. Genel kurul senede 1 kere toplanma kararı alıyor ve orada çıkartmışlar. Benim dilekçem ulaştıktan sonra bu şirkette herhangi bir imzam var mı ya da maaş almış mıyım? Hayır, almamışım. Bu konuda hakkımda iftira atanlara yönelik dava açtım. Ben bunları kayda değer görmek istemediğim için cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bunlar sıkıştığından dolayı saldırıya geçtiler" şeklinde konuştu.