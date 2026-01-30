Başsavcılık harekete geçti! İstanbul merkezli 4 ilde bakır kablo hırsızlarına operasyon

İnşaat şantiyelerinde maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlığı olaylarıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, örgütün liderliğini Doğukan Arslanhan’ın yaptığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

