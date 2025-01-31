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Batman Çayı’nda balık avına çıktı, genç kadın fotoğrafı ve Arapça yazılar oltasına takıldı! ‘Büyü şişesi’ bulanlara uyarı!

31.01.2025 13:40
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Batman Çayı'na balık tutmaya giden bir genç, attığı filesine takılan bir şişeyi kırdığında, içinde Arapça yazılı bir kağıt, bir muska ve bir kadının fotoğrafı buldu. Sosyal medyada, şişeden çıkanların 'büyü' ile ilgili olduğu yorumları yayıldı ve bu durum, bölgedeki diğer benzer buluntularla birlikte dikkat çekti.

Batman Çayı’nda balık avına çıktı, genç kadın fotoğrafı ve Arapça yazılar oltasına takıldı! ‘Büyü şişesi’ bulanlara uyarı!

Batman'da 27 Ocak’ta balık avlamaya giden bir genç, suya attığı filesinde şurup şişesi buldu. Şişenin içinden çıkan Arapça yazılı kağıt, muska ve genç bir kadının fotoğrafı, sosyal medyada 'büyü' yapıldığına dair yorumlara yol açtı.

Bu olaylar üzerine Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, toplumu uyararak, dini inançları sömüren kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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“FALCILARA İNANMAYIN”

Cihan, “Dini sömüren bu gibi falcılara inanılmamalı. Arapça rakamlar, yazılar, harfler yazıyorlar ki kimse anlamasın. Bunlar asla herhangi bir şey ifade etmiyor" dedi.
Aynı çayda başka benzer yazılı kağıtların bulunması üzerine, Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, halkı bu tür batıl inançlardan ve dini aldatmacalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

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'BEN ŞİFA VERİYORUM' DİYEN HOCALARDAN UZAK DURUN!

“Son günlerde Batman Çayı'nda çıkan bazı muska veya Arapça yazılı kağıtların bulunması nedeniyle bunların büyü, sihir olup olmadığını bilemiyoruz ama halkımıza sahte hocalara karşı duyarlı olmaları için bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. İçki, kumar, dikili taşlar, fal gibi işlerden Müslümanların şiddetle kaçınmaları gerekiyor. 'Ben şifa veriyorum' diyen hocalardan şiddetle kaçınmaları gerekir. Bu gibi şeyler İslam inancına aykırı konulardır. Vatandaşlarımızın özellikle dini sömürü yapan bu gibi muskacılara, falcılara inanmamaları gerekir.

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Kişi zaten bunlara inansa resmen küfre girmiş oluyor. İslam’da sihir yoktur, falcılık yoktur, o gibi muskalar yoktur. İzlediğimiz videoda da herhangi bir muskayı açtığımızda içinde anlaşılmayan Arapça rakamlar, yazılar, harfler yazıyor ki kimse anlamasın. Bunlar asla herhangi bir şey ifade etmiyor. Bu düzenbazların, bu hocaların konunun anlaşılmaması için kendilerince kullandığı bazı işaretler var. Bu işaretlerden kimse anlamıyor. Uydurmuş oldukları bazı işaretlerdir ve ben orada şahsen ondan bir şey anlamadım. Anlaşılmıyor" dedi.

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'7 BÜYÜK GÜNAHTAN BİRİDİR'

Ahmet Cihan şu sözleri de ekledi ve uyardı, "Hep kandırmaca, hep menfaat çıkarma. Çünkü kişi böyle bir muskacıya gittiği zaman psikolojik olarak etkileniyor. Uyarıyoruz halkımızı. Gerçek hocalara sorsunlar. Büyü insanı helaka götüren 7 büyük günahtan biridir.

Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyüğü sihirdir. Peygamberimizin gelmesiyle bu gibi şeyleri ayağının altına almış, kökten yok etmiş, yok saymıştır. Büyü yapmak, yaptırmak, büyücüye gitmek, böyle şeylere inanmak büyük günahtır. İnsanın inancını tehlikeye koyuyor.

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Oğlum hastadır iyileşmesi için, şu işimin olması için, eşimin beni sevmesi için veya şu kızın bana gönül vermesi için yapılan bütün büyüler sahte, günah ve haramdır. Her şeyin şifası, Allah'tandır.

Sahtekarlara inanmamak lazım. Bu toplumumuza yerleşmiş bir hastalıktır. Bütün İslam aleminin bu gibi şeylerin önüne geçmesi lazım. Müslümanlar, bunlarda çok dikkatli olup, asla böyle bir şeyden beklenti içinde olmamalı. Halkımızın da böyle sahtekarları şikayet edip, onları ihbar etmeleri gerekir" diye konuştu.

Kaynak:DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Falcı Batman büyü diyanet
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