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Batman çevre yolunda para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Batman'da para nakil aracı ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman çevre yolunda para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Batı Raman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın E. yönetimindeki 21 LD 333 plakalı minibüs ile Ömer B. idaresindeki 06 BIG 213 plakalı para nakil aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Batman çevre yolunda para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı 1

BATMAN'DAKİ KAZADA 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Batman çevre yolunda para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman çevre yolunda para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman kaza
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