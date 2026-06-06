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Batman'da 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde durdurulan panelvanda yedek lastiğe gizlenmiş 11,5 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Batman'da 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 11 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe girişinde durumundan şüphelenilen bir panelvan durduruldu.

Ekiplerce narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın yedek lastiğine gizlenmiş 11 kilo 500 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Batman uyuşturucu narkotik
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